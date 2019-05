Luca Hänni so verliebt mit Freundin Michèle auf dem roten Teppich

Montag, 27. Mai 2019 15:09 Uhr

Luca Hänni zeigt sich strahlend verliebt mit seiner neuen Freundin. Der ehemalige ‚DSDS‘-Sieger und seine Michèle feierten bei der Eröffnung des Kronasar-Hotels im Europa-Park ihren ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt.

Quelle: instagram.com

„Ich bin mega stolz, so eine tolle Frau an meiner Seite zu haben“, schwärmte Luca Hänni. Die schöne Blondine konnte dieses Kompliment nur zurückgeben: „Er ist ja ein ganz netter.“ Aus dem Promi-Status ihres Liebsten mache sie sich nichts. „Wenn wir zusammen sind, so zuhause, ist es ganz normal“, winkte sie gegenüber RTL ab.

„Der Wahnsinn“

Die Turteltauben seien „sehr, sehr glücklich“. In Michèle scheint der Schweizer ESC-Star seine Herzensdame gefunden zu haben. „Wie sie mich auch unterstützt hat in Tel Aviv, sie war ja auch dabei beim Eurovision-Songcontest und das ist wirklich der absolute Wahnsinn“, zeigte er sich überwältigt. Sein neues Liebesglück hatte Luca im Februar enthüllt.

Auf seinem Account teilt er süße Pärchenbilder mit seiner Flamme. „So stolz und glücklich, dass ich dich gefunden habe“, schrieb er und fügte die unmissverständlichen Hashtags „#happy“ und „#love“ hinzu. Im September letzten Jahres hatte er sich nach acht Jahren von seiner Ex-Freundin Tamara getrennt.