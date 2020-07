Samstag, 25. Juli 2020 17:46 Uhr

Luca Hänni und Christina Luft: Motsi Mabuse hat’s kommen sehen

"Let's Dance"-Tanzpartner Luca Hänni und Christina Luft haben vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie ein Paar sind. Doch Jurorin Motsi Mabuse hat schon länger geahnt, dass zwischen den beiden mehr gehen könnte.

Immerhin haben der 25-Jährige und die Tänzerin schon auf dem Parkett ausgesprochen gut miteinander harmoniert, was natürlich auch Motsi nicht entgangen ist.

Quelle: instagram.com

Sie waren gut im Rennen

„Am Valentinstag war Christina noch bei mir in der Tanzschule. Ich habe ihr gesagt, dass für sie dieses Jahr die Liebe kommt und ich hatte recht“, so die 39-Jährige gegenüber RTL. Liebes-Orakel Motsi lag also goldrichtig.

Der Sänger und die 30-Jährige haben sich in der vergangenen Staffel der TV-Sendung kennengelernt und sich dabei ineinander verliebt. Im Frühjahr belegten die beiden dabei den dritten Platz.

Danach hat’s gefunkt

„Danach hatten wir mal Zeit uns öfter zu sehen und hatten auch das eine oder andere Projekt und da war auch mal Zeit ohne Arbeit und Stress und dann hat’s irgendwie gefunkt“, erklärte Christina Luft im Interview mit RTL. Wer hätte gedacht, dass aus „Let’s Dance“ irgendwann noch eine Kuppel-Show wird.

Bei Gesangskollegen Gil Ofarim und Profitänzerin Ekaterina Leonova soll’s ja gerüchteweise auch schon funktioniert haben. Ganz zu schweigen von Rebecca Mir und Massimo Sinato …