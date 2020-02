Luke Evans zeigt hier seine neue Liebe

Luke Evans bestätigt seine neue Liebe mit einem Pärchenvideo. Der 40-Jährige ist also wieder vergeben. Nachdem er bereits in den letzten Wochen immer Mal wieder gemeinsame Schnappschüsse mit seinem Kumpel Rafael Olarra im Netz geteilt hatte, scheint nun mehr zwischen ihnen zu laufen.

In einem Video aus ihrem gemeinsamen Urlaub machten sie ihre Liebe nun offiziell. Am Wochenende teilte Luke Evans auf seinem Instagram-Account eine Aufnahme aus seinem Hawaii-Urlaub. „Er liebt meinen walisischen Humor… Nein ehrlich, das tut er!“, schrieb der Brite zu dem Video, in dem er sich lachend mit Rafael an seiner Seite zeigt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Luke Evans (@thereallukeevans) am Feb 8, 2020 um 2:00 PST

Mehr als eine Million Likes

Im Gegensatz zu dem Hollywood-Star zeigte der Hoteldirektor schon um einiges früher den ersten gemeinsamen Schnappschuss: Er teilte bereits im Oktober des vergangenen Jahres das erste Foto der beiden. Mittlerweile hat der Beitrag auf Lukas Profil über eine Millionen Likes bekommen.

Quelle: instagram.com



In den zahlreichen Kommentaren häufen sich die Glückwünsche. Auch sein enger Freund und Schuhdesigner Brian Atwood kommentierte den aktuellen Beitrag: „Süßes Paar!“, schrieb der Modekünstler und bekam dafür gleich ein Like von Luke.