Madonna will sich sexuell nicht festlegen

Samstag, 15. Juni 2019 09:25 Uhr

Madonna will ihre sexuelle Identität nicht festlegen. Die ‚Like A Virgin‘-Interpretin fühlt sich wohl in ihrer Haut. Umso mehr freut sie sich für die LGBTQ+ Community, die heutzutage mehr Freiheiten genießt als noch zu Beginn von Madonnas Karriere.

Was ihre eigene sexuelle Orientierung angeht, will die 60-Jährige sich aber nicht in eine Schublade stecken lassen. Gegenüber ‚The Dan Wootton Interview‘ erklärte sie:

„Ich fühle mich heute so wie ich mich immer im Bezug auf meine sexuelle Identität gefühlt habe. Ich mag Labels nicht, also will ich nicht in eine Schublade gesteckt oder irgendetwas genannt werden. Aber ich freue mich, dass Leute die Freiheit genießen, sagen zu können, wen sie lieben oder was sie sein wollen.“

„Ich verstehe dich“

Ihre Unterstützung für die homosexuelle Community beweist die Queen of Pop auch mit ihrem Auftritt bei der World Pride Parade in New York City am 30. Juni. In einem Video, das sie auf ihrem Instagram-Account teilte, ist sie in ein regenbogenfarbenes Handtuch gehüllt und trägt einen Hut, auf dem der Titel ihres Tracks ‚Crave‘ steht. Im Clip erklärt die ‚Hung Up‘-Sängerin: „Ich verstehe dich. Ich werde bei Pride Island sein, denn dort wurde ich praktisch geboren.“