„Maniac“-Star Jonah Hill hat sich verlobt

Jonah Hill und seine Freundin Gianna Santos haben sich verlobt. Der 35-jährige Schauspieler, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, stellte seiner Liebsten nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung die Frage aller Fragen – das bestätigte jetzt das ‚People‘-Magazin.

Das Paar wurde am Montag (02. September) bei einem Spaziergang in New York City gesichtet und Gianna trug einen Ring an ihrem Verlobungsfinger. Weitere Details zur Verlobung der beiden Turteltauben sind bisher nicht bekannt.

Quelle: instagram.com

Eine neue Seite

Privat kommt also der nächste Schritt bei dem ‚The Wolf of Wall Street‚-Darsteller. Allerdings probiert er sich auch beruflich immer mal wieder neu aus. In dem Comedy-Drama ‚Mid90s‘ gab er sein Regie-Debüt. Auch liebe er die Fotografie und habe daher angefangen, auch professionell als Fotograf zu arbeiten.

Auf Instagram schrieb der ‚Maniac‚-Star Anfang des Jahres: „Ich liebe Fotografie. Ich mache das seit Jahren privat und beginne beruflich zu arbeiten. Ich habe beschlossen, einige Fotos mit euch allen zu teilen. Hoffe, dir gefällt es, wenn nicht, ist das auch cool.