Marc Terenzi feierte seinen 40. wie Peter Pan

Marc Terenzi hat seinen 40. Geburtstag unter einem ganz besonderen Motto gefeiert. Zu seinem ganz persönlichen Meilenstein im letzten Monat ließ sich seine Freundin Anja etwas Außergewöhnliches für ihren Schatz einfallen.

Als Vorlage orientierte sie sich an einer bekannten Kindererzählung und überraschte den Sänger mit einer Übernachtung in einem Baumhaushotel. „Ich habe seine und meine Freunde unter dem Motto ‚Peter Pan und seine Nimmerlandskinder‘ eingeladen“, plaudert Anja gegenüber ‚Promiflash‘ aus. „Und was passt da besser als ein Baumhaushotel?“ Mit dieser ungewöhnlichen Idee traf die Blondine jedenfalls voll ins Schwarze. Der Musiker zeigt sich begeistert von der Kreativität seiner Liebsten und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: „Es war ein fantastisches Thema: Werde nie erwachsen – toll.“

Quelle: instagram.com

Wo sind nur die Jahre geblieben?

Kurz vor seinem 40. Geburtstag blickte Marc auf Instagram jedoch doch noch einmal sehnsüchtig zurück auf seine Jugend. „Mein letzter Tag, bevor ich 40 werde!!! Wo sind nur die Jahre geblieben? Aber innerlich fühle ich mich wie 30“, schrieb er mit einem Augenzwinkern auf seinem Account. Mit dem Hashtag „#foreveryoung“ setzte der Dschungelkönig von 2017 ein klares Statement mit dazu: Man ist nur so alt, wie man sich fühlt! (Bang)