18.01.2021 16:43 Uhr

Marco Cerullo und Christina Grass sind wieder ein Paar

Nach Trennung, Tränenmeer und Theater folgt jetzt das Happy End bei Marco Cerullo und Christina Grass. Vor wenigen Tagen hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben, jetzt haben sie wieder zueinander gefunden.

Bereits Mitte Dezember tauchten die ersten Trennungsgerüchte auf. Dabei hatte eigentlich alles so schön angefangen. Nachdem die beiden 2019 bei „Bachelor in Paradise“ zueinander gefunden haben, stellte Marco Anfang letzten Jahres die Frage aller Fragen und Christina sagte selbstverständlich Ja.

Trennung im Dezember

Bis die ersten Trennungsgerüchte auftauchten. Nach tagelangem Schweigen, folgte in Marco Cerullos Instagram-Story dann die Bestätigung: „Christina und ich gehen auf jeden Fall in 2021 getrennte Wege. Ist natürlich irgendwo auch schade, aber da geht jeder so seinen Weg. (…) Ist so, kann man nicht ändern.“

Und auf Christina Grass‘ Instagram-Seite gab es viele Tränen: „Ich muss mich erstmal sammeln. Ich kriege es nicht hin“, weiter: „Es ist für beide nicht leicht“, weinte sie.

Christina war am Ende

Die 31-Jährige war völlig am Ende und jammerte öffentlich: „Man denkt in dem Moment, das Leben ist vorbei, alles hat keinen Sinn. Man weiß, dass man irgendwann sein Lachen wiederfindet.“

Ein Glück war ihr Leben nicht vorbei, denn jetzt scheint sie wieder allen Grund zur Freude zu haben. Denn Marco und Christina haben wieder zueinander gefunden.

Marco weiß, was er will

In seiner Insta-Story ergreift Marco das Wort und spricht zu seinen Fans, denn er will ihnen was mitteilen: „Ich weiß, was ich für 2021 möchte und was mir klar geworden ist, ist, dass ich mit Christina weiterhin zusammen sein möchte.“

Auch berichtet er, dass er zuvor in der Beziehung wohl einige Fehler gemacht habe und erklärt: „Ich habe auch Fehler in unserer Beziehung gemacht. Ich habe sie auch dafür verantwortlich gemacht, dass es mir so scheiße ging, was einfach kompletter Humbug war. Ich habe Entscheidung getroffen, die waren einfach scheiße gewesen.“

Jetzt scheint er aber die einzige richtige Entscheidung getroffen zu haben, er hat sich bei Christina entschuldigt und die beiden sind wieder zusammen…

(TT)