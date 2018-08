Massimo Sinató und Rebecca Mir über Nachwuchs

Dienstag, 21. August 2018 12:02 Uhr

Massimo Sinató spricht über die Familienplanung. Der 37-Jährige lernte seine jetzige Ehefrau Rebecca Mir bereits im Jahr 2012 während der Dreharbeiten für die TV-Show ‚Let’s Dance‘ kennen und lieben.

Nur wenig später machten die beiden dann ihre Beziehung offiziell bekannt und drei Jahre später wagten sie den gemeinsamen Schritt vor den Altar. Seit ihrem großen Tag sind wieder drei Jahre vergangen und er könnte nicht glücklicher mit Rebecca Mir sein. Kein Wunder, dass sich die Gerüchte um möglichen Nachwuchs immer weiter häufen. Jetzt hat er sich selbst zu seiner Familienplanung geäußert.

„Wir sind beide verliebt, sind auf Wolke sieben, sind überglücklich. In den kommenden Jahren werden wir irgendwann Familienplanung in Angriff nehmen“, erklärt der Profitänzer im Interview mit ‚Promiflash‘. Zuvor schlägt er jedoch erstmal in Hinblick auf seine Karriere einen neuen Pfad ein: für die ZDF-Serie ‚Heldt‘ schlüpfte er nämlich in die Rolle eines Junkies, der an einer Überdosis ‚Wiener Melange‘ stirbt.

Quelle: instagram.com

Tanzrolle in Krimi

Für seinen Schauspieljob legte er seine eigene Persönlichkeit nun komplett ab und schlüpfte in eine ganz andere Rolle. Abmagern musste er für die Rolle des Junkies aber nicht. Tatsächlich ging sein erster Weg am Set immer direkt zum Buffet, wie er in einer seiner Instagram-Storys verriet. Laut einem Bericht der ‚B.Z.‘ muss der TV-Star am Set der Serie nicht auf das Tanzen verzichten. Der Hauptdarsteller Kai Schumann verlangte nämlich direkt einige Tanztipps von dem Profi.