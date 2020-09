11.09.2020 17:32 Uhr

Massimo Sinato und Rebecca Mir: Wie Tarzan & Jane

Massimo Sinato hat seiner Rebecca eine Liebeserklärung gemacht, die nicht nur die Moderatorin, sondern auch die Fans berührt hat.

Massimo Sinato und Rebecca Mir sind eines der Vorzeigepaare Deutschlands. Nachdem die beiden 2012 als Tanzpartner bei „Let’s Dance“ übers Parkett wirbelten, haben sie sich ineinander verliebt. Seit 2015 sind der Choreograf und die Beauty verheiratet. Nach Liebes-Skandalen sucht man vergebens.

Throwback-Foto

Dafür posten die Turteltauben immer wieder süße Botschaften, in denen sie offen darüber reden, was sie füreinander empfinden. So hat der 39-Jährige gerade zu einem etwas älterem Bild der beiden geschrieben: „Man sollte viel öfter dankbar sein, dass man im Leben tollen Menschen begegnen darf. Dir zum Beispiel. Du bist wundervoll.“

Mehr zum Thema:

Das sagen die Follower

Rebeccas Reaktion darauf viel kurz aber dennoch emotional aus: „Ich liebe dich mein Schatz“, wie die Moderatorin zu dem Beitrag geschrieben hat. Der Italiener hat wohl keine Scheu, seine weiche Seite zu zeigen. Bei den Followern kommt das ausgesprochen gut an. „Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere tolle Jahre. Es ist so schön, wie ihr uns auch ein bisschen daran teilhaben lasst. Ihr beide strahlt so viel Lebensfreude aus“, kommentierte ein Abonnent.

Galerie

Wie im Disney-Film

„Eines der schönsten Fotos von euch, soviel ehrlichkeit und Liebe“, fand ein anderer User. „Ihr seht aus wie Tarzan und Jane“, erkannte ein weiter Anhänger. Die Frise des Tänzers erinnert in der Tat an den Disney-Helden. Erst vor wenigen Tagen hat der 39-Jährige ein Schnappschuss vom gemeinsamen Kaffe-Date der beiden hochgeladen und dafür ähnlich positives Feedback kassiert. In letzter Zeit wurde zudem immer wieder gemunkelt, ob die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin ihr erstes Kind erwartet. Bestätigt wurde aber noch nichts.

Auf viele weitere Jahre

„Ihr seid einfach ein total sympathisches, stimmiges Paar. Ich freue mich immer über eure Beiträge“, bedankte sich eine Followerin. „Das coolste Paar Deutschlands“, lobte zudem ein anderer. Bleibt zu hoffen, dass Rebecca und Massimo ihre Fans und auch sich selbst noch viele weitere Jahre beglücken.