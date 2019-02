Matthias Schweighöfer: Neuer Song für neue Freundin

Montag, 4. Februar 2019 15:02 Uhr

Was für eine Liebeserklärung: Matthias Schweighöfer scheint Hals über Kopf verliebt zu sein, benannte nun sogar einen neuen Song nach seiner neuen Freundin Ruby O. Fee. Die 22-jährige ist die neue Frau an seiner Seite, nachdem er sich bereits vor einem Jahr von seiner langjährigen Partnerin Ani Schromm getrennt hatte.

Aber nicht nur das, er kündigte bereits vor Tage an, dass die beiden Schauspieler mehr verbindet, als vorerst angenommen. Denn lange Zeit hielt er sein süßes Liebes-Geheimnis für sich. In einer Radio-Interview mit „Hörbar Rust“ sagte er Ende Januar über seinen neuen Song.

„Für eine coole Frau“

„Es ist so’n kleines Liebesbekenntnis an ’ne coole Frau. Der [Song] heißt ‚Moonstone‘. So heißt die Frau mit zweitem Namen. Die Stimmung des Liedes ist eher so das Liebesbekenntnis. Und es steht auch für was Neues, so ein Aufbruchsding.“ So, so, Ruby heißt mit vollem Namen Ruby Moonstone Camilla Willow Fee…

Der Song „Moonstone“ wird auf dem kommenden Album des Schauspielers zu hören sein. Wer weiß, was er in seinen Songs noch so über seine neue Liebe verrät. Ruby dürfte sich über so ein öffentliches Liebesgeständnis natürlich sehr freuen.