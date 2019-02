Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Es ist offiziell

Donnerstag, 31. Januar 2019 12:49 Uhr

Erst wenige Tage ist es her, dass Matthias Schweighöfer die Trennung von seiner Freundin Ani Schromm bekanntgab und gleichzeitig auch erwähnte, dass es bereits eine neue Frau in seinem Leben gibt.

Danach wurde wild spekuliert, ob es sich bei der neuen Liebe um Jung-Star Ruby O. Fee handelt. Bereits seit Monaten wird spekuliert, was zwischen den Beiden geht, sogar das Weihnachtsfest verbrachten sie bereits zusammen und posteten ein Bild davon.

Bei der Premiere zu seinem Film „100 Dinge“ war auch Ruby anwesend und auf der After-Show-Party tauschten die verräterische Blicke aus.

Er bestätigt die Liebe

Nun macht der Schauspieler Nägel mit Köpfen und bestätigt bei Instagram die Liason. Unter einem Bild, auf dem sie die Werbetrommel für ihren Film „Polar“ rührte, schrieb er: „Gute Arbeit. Love Xx Svene. Aber dich liebe ich am meisten.“

Quelle: instagram.com

Was genau damit gemeint ist, wissen wohl nur die Beiden, die Liebeserklärung verstehen wir jedoch alle. Nun, wenige Stunden nach seinem Kommentar, änderte der Schauspieler seine Worte. Nun ist da zu lesen: „Great Job. Best actress. Love you the most.“ Eine Liebeserklärung und ein riesiges Kompliment zugleich.