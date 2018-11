Meg Ryan (56) ist jetzt doch noch verlobt?

Freitag, 9. November 2018 08:46 Uhr

Meg Ryan hat sich mit Sänger John Mellencamp verlobt. Die ‚Harry und Sally‘-Schauspielerin und der Musiker führen seit sieben Jahren eine turbulente On-Off-Beziehung.

Nun will das Paar jedoch endlich ernst machen und den nächsten Schritt zusammen wagen. Auf Instagram postete die hübsche Blondine eine Zeichnung, die die Turteltauben händchenhaltend zeigt. Dazu schrieb sie das simple Wort „Verlobt!“, was die Fans mit zahlreichen Glückwunschbotschaften kommentierten. „Ich wünsche euch beiden ein Leben voller Liebe und Glück!“, „Ich freue mich so sehr für euch. Ihr zwei seid ein tolles Paar! Du bist eine großartige Schauspielerin und John ist ein toller Sänger“ und „Ihr zwei seht toll zusammen aus. Glückwunsch!“, lauteten nur wenige der vielen begeisterten Kommentare.

Quelle: instagram.com

Auf und Ab in der Beziehung

Das Paar kam 2011 zusammen, machte jedoch drei Jahre später miteinander Schluss. Noch im selben Jahr fanden Meg und John wieder zusammen, bevor sie die Beziehung 2015 erneut auf Eis legten. Ein finales Liebes-Comeback erfolgte dann letztes Jahr. Es bleibt zu hoffen, dass die Liebeskomödien-Darstellerin endlich auch im wahren Leben ihr Happy End bekommt.