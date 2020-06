Megan Fox: Händchenhalten mit Rapper Machine Gun Kelly!

Hat sich Megan Fox etwa einen Neuen geangelt? Darauf deuten nämlich die Bilder hin, die kürzlich aus Los Angeles aufgetaucht sind.

Machine Gun Kelly and Megan Fox spotted together ? pic.twitter.com/6oT9uBnqW1 — EST FOR LIFE (@ESTFORLIFE1) June 16, 2020

Die Fotos, die von einem Paparazzo aufgenommen worden sind, zeigen die Schauspielerin mit einem Herrn namens Colson Baker, besser bekannt als Rapper Machine Gun Kelly. Die beiden sollen sogar knutschend in einer Bar gesichtet worden sein. Das berichtet das Portal „Dlisted“, nachdem die Aufnahmen von einer Fan-Seite des Künstlers namens „EST for Life“ veröffentlicht worden sind.

Sie haben sich schon nackt gesehen

Megan gilt derzeit jedenfalls offiziell als Single. Erst vor einem Monat hat sie sich von ihrem Ex-Mann Brian Austin Green getrennt. Mit dem Schauspieler war sie seit 2010 verheiratet.

Die 34-Jährige und der Musiker haben sich allerdings schon im März kennengelernt, als Megan in seinem Musik-Video zur Single „Bloody Valentine“ mitgespielt hat. Gut möglich also, dass es bereits im Frühjahr gefunkt hat. Immerhin sind die beiden in dem Clip nackt vor einer Kamera zu sehen. Begutachten konnten sie sich also schonmal, sollten sie sich bis jetzt noch nicht näher gekommen sein.

Das ist der Rapper

Gebürtig stammt Machine Gun Kelly aus Texas. Bei seinem rebellischen Look würde man nicht darauf kommen, dass seine Eltern einst als Missionare tätig gewesen sind. Er selbst hat es allerdings bevorzugt in der Musik-Branche Fuß zu fassen und nebenbei zu schauspielern.