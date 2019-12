Megan Fox: Ihre Söhne gehen auf eine vegane Schule

Schauspielerin Megan Fox ist fest entschlossen, ihre drei Söhne – Noah (7), Bodhi (5), und Journey (3) – so sein zu lassen, wie sie wollen. Aber es ist der 33-Jährigen offenbar trotzdem wichtig, dass sie lernen, in Einklang mit der Natur zu leben und diese auch zu schätzen wissen. Deshalb fiel ihr die Entscheidung auch nicht schwer, ihre Sprösslinge auf eine vegane Schule zu schicken.

Im Gespräch mit ‚People.com‘ erklärte der „Jennifer’s Body“-Star: „Wir schicken sie auf eine ökologische, nachhaltige und vegane Schule, in der sie ihr eigenes Essen anbauen, was wie dann ernten und das auf den Tisch kommt. Sie bringen es in einheimische Restaurants, um es zu verkaufen, damit sie verstehen, wie das alles funktioniert.“

Kinder sollen eigene Entscheidungen treffen

Megan Fox und ihr Ehemann Brian Austin Green halten es für wichtig, dass ihre Kinder freigeistig sind und ihre eigenen Entscheidungen im Leben treffen. „Es geht darum, die Kontrolle abzugeben, richtig? Das ist alles. Es geht darum, ihnen zu erlauben, wer sie sind, und die Kontrolle aufzugeben. Sie sind geboren worden um so zu sein, wie sie sind, und es ist meine Aufgabe, diesen Prozess zu unterstützen“.

Fox fügte stolz hinzu: „Ich bin sehr darauf bedacht, Tieren niemals Schaden zuzufügen. Wir treten nicht auf Ameisen; wir tun so etwas nicht. Und wir reißen keine Blumen aus dem Boden, weil wir denken, dass sie schön sind. Ich bringe ihnen bei, dass Pflanzen fühlende Wesen sind – sie haben Gefühle, Gedanken und Emotionen – das ist es, was wir tun.“

Ihr Sohn sei einmal versehentlich auf eine Rollassel getreten und war danach am Boden zerstört. Daraufhin führte die ganze Familie eine Beerdigung für das Tierchen durch.