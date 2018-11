Meghan Markle möchte mit ihren Kindern U-Bahn fahren

Freitag, 9. November 2018 09:55 Uhr

Meghan Markle und Prinz Harry erwarten ihr erstes Kind zusammen und bereits jetzt weiß Meghan, dass ihr Baby nicht aufwachsen soll wie die Kinder ihrer Schwägerin Kate Middleton.

Royal-Experte Omid Scobie sagt gegenüber der „US Weekly“, dass Meghan alles tun wird, damit ihr Kind nicht so aufwächst wie Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Sie möchte so viel Privatsphäre wie möglich und viel Zeit in Cotswolds verbringen. Das ist eine ländliche und abgelegen Gegend westlich von London und ihrer Meinung nach der perfekte Ort als kleine Familie.

Quelle: instagram.com



Meghan möchte keine verwöhnten Kinder

Meghan, die selbst aus einfachen Verhältnissen stammt, möchte ihre Kinder nicht verwöhnen, so der Experte: „Meghan will, dass ihre Kinder in der realen Welt aufwachsen. Sie werden nicht verwöhnt werden.“

Dazu gehören alltägliche Dinge wie U-Bahn fahren: „Sie wird mit den Kids U-Bahn fahren und ihnen beibringen, ihr Bett zu machen.“ Das könnte spannend werden…

Übrigens, auf einen royalen Titel verzichten Prinz Harry und Meghan bei ihren Kindern sowieso und Aufgrund ihrer Herkunft, werden auch in Großbritannien die Feiertage der Vereinigten Staaten gefeiert.