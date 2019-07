Melanie Müller kassiert heftigen Shitstorm

Montag, 1. Juli 2019 13:34 Uhr

Melanie Müllers Follower reagieren mit einem Shitstorm auf ihre Baby-News. Die 31-Jährige verkündete gerade erst, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Allerdings erklärte sie jüngst auch, wie ungern sie schwanger ist und dass sich ihr Nachwuchs nach ihr richten müsse.

Mit diesen Aussagen verärgerte sie nun einige ihrer Anhänger. Dass Melanie Müller und ihr Ehemann Mike Blümer sich sehnlichst ein Geschwisterchen für die einjährige Mia Rose, gewünscht haben, haben sie immer wieder deutlich gemacht. Dieser Wunsch ging jetzt für sie in Erfüllung, denn Melanie befindet sich bereits im dritten Trimester und auch der Geburtstermin steht schon fest.

Gegenüber ‚RTL‘ verriet sie, dass ihr Familienzuwachs am 23. Oktober 2019 zur Welt kommen soll. Doch nur kurz nachdem sie die Baby-Bombe platzen ließ, machte sie auch ein Geständnis: „Ich stehe dazu, ich bin nicht gerne schwanger.“ Besonders die Sommerhitze mache der Blondine in Verbindung mit wachsendem Babybauch eben sehr zu schaffen. Dass die Ex-Dschungelcamperin ihr Leben nicht für ihre Kinder ändern würde, sorgte jedoch für größeres Entsetzen bei ihren Followern.

Fans regen sich auf

„Ich finde immer, Kinder haben sich nach uns zu richten und man muss sein Leben nicht komplett umkrempeln wegen 1, 2 oder 3 Kindern, so die Ballermann-Sängerin. Ihren Instagram-Followern passen diese Aussagen absolut nicht und so reagieren sie mit einem Shitstorm.

„Was ist das für eine peinliche Person, so etwas ist noch Mutter und bekommt noch ein Kind, das sollte verboten werden“, „Wer nicht gern schwanger ist und auch sein Leben ungern einem Baby anpasst, entschuldige Melanie…dann solltet Ihr Familie lassen!“ oder „Wieso dann ein 2. Kind? Sorry, aber das verstehe ich nicht! Man kann verhüten! Ich behaupte nicht, dass du keine gute Mutter bist. Aber deine Aussagen sind schon merkwürdig manchmal!“, heißt es in drei Kommentaren auf ihrem Profil. Melanie selbst reagierte bisher nicht auf den Netz-Hass.