Melanie Müller: Könnte so das Baby heißen?

Samstag, 6. Juli 2019 11:14 Uhr

Melanie Müller (30) verrät weitere Details zum zweiten Baby. Erst vor wenigen Wochen verkündete die Malle-Sängerin, dass ihre kleine Tochter Mia Rose, die im September schon zwei Jahre alt werden wird, bald ein Geschwisterchen bekommen wird.

Melanie und ihr Ehemann Mike Blümer erwarten wieder ein Kind und ein paar Details zum Baby verrieten die beiden jetzt schon. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß das Paar noch nicht und das möchte es auch bis zur Geburt nicht wissen. Deshalb werden aktuell bereits fleißig sowohl nach möglichen Jungennamen als auch nach in Frage kommenden Mädchennamen gesucht.

Ein Name mit ‚M‘

Dabei steht für Melanie aber eines schon jetzt fest. „Na Ja, auf jeden Fall wird es irgendwas mit ‚M‘: Melli, Mike, Mia… Es wird irgendwas mit ‚M‘“, erklärt die Blondine im Interview mit RTL. Das Kind soll sich bei so vielen Ms ja auch nicht ausgeschlossen fühlen, schließlich ist auch Baby Nummer Zwei wie schon die kleine Mia ein absolutes Wunschkind.

„Es war geplant. Also wir haben es schon drauf angelegt. Als es dann so weit war, war ich etwas geschockt“, erinnert sich die junge Mutter an den Moment, in dem sie selbst von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Ganz so viel Zeit, sich auf das neue Baby vorzubereiten und einen Namen auszusuchen, hat das Paar nun aber doch nicht mehr. Melanie ist bereits im sechsten Monat, der Entbindungstermin ist im Oktober.

Unsere Vorschläge

Mädchen

Mila

Mira

Mara

Mina

Junge

Milan

Milo

Max

Mateo