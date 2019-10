Michael Douglas (75) gibt seiner 16-jährigen Tochter Liebestipps

Michael Douglas gibt seiner Tochter Dating-Ratschläge. Die Kinder des 75-jährigen Schauspielers, seine 16-jährige Tochter Carys und sein 19-jähriger Sohn Dylan werden allmählich flügge und fangen an, zu Daten.

Vor allem seine hübsche Tochter, die ihrer Mutter Catherine Zeta-Jones in Sachen Schönheit in nichts nachsteht, scheint ihm ein wenig Sorgen zu bereiten, weswegen er glaubt, ihr Ratschläge in Sachen Liebe geben zu müssen.

„Ich gebe viele unaufgeforderte Ratschläge“

Zwar wisse die Filmlegende, dass es keine „gute Idee“ ist, doch er könne einfach nicht anders, als ihr ständig „ungebetene“ Tipps zu geben.

„Sie ist immer noch ziemlich rein in all dem. Sie sucht einen Freund, aber sie hat in dieser Umgangssprache, in der jeder ein ‚Freund‘ ist. Ich bin sicher, dass ich [beschützerisch] sein werde. Ich gebe viele unaufgeforderte Ratschläge, was keine gute Idee ist, aber ich kann mir nicht helfen!“, verrät der Hollywood-Star gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.

Auf die Frage, welche Art von Rat er gibt, fügte der ‚The Game – Das Geschenk seines Lebens‚-Star hinzu: „Sie müssen sich in jungen Jahren entscheiden, ob sie sich mehr für das Aussehen interessieren als für jemanden, der ein gutes Herz und einen guten Sinn für Humor hat. Ich mache mir nicht allzu viele Sorgen um sie. Sie ist in guter Verfassung.“