Michael Douglas & Danny DeVito: Freundschaft begann mit einem Joint

Donnerstag, 8. November 2018 09:05 Uhr

Michael Douglas und Danny DeVito lernten sich beim Grasrauchen kennen. Die jahrzehntelange Freundschaft der zwei Hollywood-Stars begann im Jahr 1967, als sie zufällig am Strand aufeinander trafen.

„Ich war am Strand und blickte auf den Long Island Sound, als dieser Typ mit dieser langen Haarmähne auf mich zukam, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Er fragte ‚Wirst du high?‘ Wir waren 1967 beide Kiffer, also rauchten wir einen Joint zusammen und das war der Beginn einer langen, langen Freundschaft“, erzählt DeVito die außergewöhnliche Kennenlerngeschichte gegenüber der Zeitschrift ‚Cigar Aficionado‘.

„Du musst die Sonnenseite im Blick haben“

Der ‚Matilda‘-Darsteller selbst führte ebenfalls ein Interview mit dem Magazin und äußerte sich zu der Tatsache, dass er in wenigen Tagen seinen 74. Geburtstag feiert. Angst vorm Altern hat der Schauspieler nicht. „Ich hoffe, ich lebe so lange, wie ich kann, und habe Spaß dabei“, schildert er seine lockere Einstellung „Du musst die Sonnenseite im Blick haben.“

Für die Zeit nach seiner Filmkarriere habe er momentan „keine Projekte geplant“, wie er gesteht: „Ich habe viele Orte besucht und ich würde gerne mehr sehen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich freue mich einfach auf den nächsten Schritt.“ Außerdem besinnt sich der Star inzwischen wieder auf die Lektionen, die ihn schon von Kindesbeinen an mit auf den Weg gegeben wurden. „Ich habe stets die Lektion gelernt, dass Dinge einfach Dinge sind. Dein Fahrrad wurde gestohlen? Nun, das ist hart, aber es ist nicht das Ende der Welt. Wirklich, es sind nur Sachen. Wirst du verrückt wegen Sachen?“, so DeVito.