Michael Wendler: Diesen unfassbaren Liebesbrief bekommt er von seiner Laura

Kürzlich feierten Michael Wendler (47) und Laura Müller das mittlerweile einjährige Bestehen ihrer Beziehung. Aus diesem Anlass schrieb die 19-Jährige dem Schlagersänger per Instagram-Post einen Liebesbrief der modernen Art und klingt dabei eben ganz wie ein verliebter Teenager.

Als die Liebe der beiden 2018 offiziell wurde, hat das Paar keiner so richtig ernst genommen. Immerhin trennen den Wendler und seine Laura 28 Jahre Altersunterschied. Doch nun rund 12 Monate später, scheinen die Turteltauben nach wie vor glücklich miteinander zu sein.

Quelle: instagram.com

Ein Leben mit dem Wendler

Aus diesem Grund plant die 19-Jährige mit dem Sänger kein weiteres Jahr, sondern wohl gleich ein ganzes Leben in trauter Zweisamkeit. „Du bist meine bessere Hälfte, mein besseres Ich und ich weiß, dass unsere Liebe unendlich ist! Ich liebe Dich. Schon über ein Jahr teilen wir uns ein gemeinsames Leben und ich liebe es! Du bist mein Leben und der Mann meines Herzens, mein Traummann!“,schwärmte sie von dem ehemaligen „Dschungelcamper„.

Wünscht sich wohl jede Frau

„Ich liebe deine humorvolle Art und dein liebevolles Lächeln, deine strahlenden Augen – die mich groß anschauen“, brachte sie dann auch noch die Vorzüge des 47-Jährigen auf den Punkt und fügte hinzu: „Wir starten in unsere gemeinsame Zukunft und aaaaahhhh ich weiß, dass alles was wir uns wünschen in Erfüllung geht“.

Wie sich der „Stunde Null„-Sänger für die süßen Worte bedankt hat, wissen wohl nur die beiden. Auf Instagram brach er jedenfalls in keine großen Emotionen aus und kommentierte stattdessen nur mit ein paar Herzen.