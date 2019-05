Michael Wendler fragt Laura: „Möchtest du die Hausfrau sein?“

Montag, 6. Mai 2019 08:39 Uhr

Seit Herbst letzten Jahres sind Michael Wendler (46) und seine Freundin Laura Müller (18) total verliebt, sie plant sogar Ende 2019 zu ihrem Liebsten nach Florida zu ziehen. Die Pläne sind konkret, auch wenn Laura fast 30 Jahre jünger ist als ihr Freund, reden sie schon über die Zukunft.

Quelle: instagram.com

Dazu gehören natürlich auch Hochzeit und Kinder. Michael Wendler hat mit seiner Ex Claudia (48) die Tochter Adeline (17). Doch er könnte sich weitere Kinder vorstellen, wie er in einem RTL-Video klarstellt: „Ich hätte gerne noch einen Jungen, also einen kleinen Wendler. Mega!“

Sie reden über die Zukunft

Ob Laura da mit ihren 18 Jahren direkt mitmacht? Der Sänger fragt den Teenager: „Möchtest du die Hausfrau sein? Die Frau meiner Kinder?“ Laura kichert verlegen, aber erklärt dann: „Ja, 50 Prozent. Aber nur zu Hause sitzen ist auch langweilig. Dieses Influencer-Ding, das ist was, das kann ich mir sehr gut vorstellen.“

Quelle: instagram.com

Na dann wären die Fronten ja geklärt. Sie wird Mama-Bloggerin und er ist Partyschlagersänger. Vorerst reist das ungleiche Paar jedoch umher, er war zum Saison-Eröffnungswochende auf Mallorca und sie begleitete ihren „Schatzi“ selbstverständlich. Wie sich das als halbe Hausfrau gehört…