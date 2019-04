Michael Wendler: Freundin kassiert heftige Kritik

Montag, 29. April 2019 21:40 Uhr

Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler, kassiert harte Worte im Netz – und das von den eigenen Fans! Über den Schlagerstar und seine Freundin gab es in letzter Zeit immer mehr Trennungsgerüchte und die sorgten für Aufregung unter den Anhängern.

Zunächst schien es aber so, als gäbe es wieder Hoffnung: Denn die beiden zeigten sich glücklich auf Instagram. Das Paar teilte das gleiche Bild von seinem gemeinsamen Urlaub in den USA. Unter das Foto schrieb Laura über ihren Lover: „Ich liebe dich jeden Tag mehr.“ Doch der ‚Sie liebt den DJ‘-Sänger hielt sich im Gegensatz zu seiner Freundin mit seiner Aussage zurück und schrieb nur diese Worte an seine Fans: „Liebe Grüße aus den USA und einen schönen Start in die neue Woche.“

„Den Busen s0llte man schon sehen“

Doch obwohl es so aussieht, als sei bei den beiden alles wieder in Ordnung, sorgten diese Aussagen für unterschiedliche Meinungen der Fans – und dabei kassierte die 18-Jährige harte Kritik. Diese wurde nämlich von Wendler-Fans mit harten Worten beschimpft. Dabei sagten einige Nutzer der Plattform Dinge wie „Ganz wichtig, den Busen sollte man sehen. Sonst schaut ja keiner“, oder „Ich bin nicht neidisch auf so was“.

Während der Hetze auf seine Freundin bekam der Schlagersänger große Unterstützung seiner Fan-Community. Doch diese hatten kein Erbarmen mit der Schülerin. Sie schrieben auf Instagram auch: „Ich finde den Michael cool, nur sie ist mir suspekt“. Ein anderer Fan schrieb: „Ich finde die Claudia richtig klasse. Sie passt viel besser zum Wendler.“ Ob der Sänger und seine Freundin wirklich durch eine Krise gehen, bleibt dahingestellt. Aber die Fans haben eine klare Aussage getroffen: Laura passt nicht zu ihrem Wendler! Na, da sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht…