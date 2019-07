Michael Wendler hat Laura Müller entjungfert

Donnerstag, 11. Juli 2019 08:52 Uhr

Schlagersänger Michael Wendler (47) und Schülerin Laura Müller (18) schweben seit Oktober letzten Jahres auf Wolke Sieben. Und sprechen schon von Zusammenziehen, Hochzeit und Kindern. Immer wieder plaudert Laura aus dem Nähkästchen und enthüllt pikante Details aus ihrer Beziehung.

Nun gab Laura Müller gegenüber RTL zu, dass Michael Wendler nicht nur ihr erster richtiger Freund ist, sondern, dass er auch ihr erster Liebhaber ist und er sie entjungfert hat: „Michael ist mein erster Freund in allen Dingen.“ Hilfe!

„Es hat sich bis jetzt keine beschwert“

Erst kürzlich verriet Laura bei Instagram, dass Michael ein guter Lover ist, nun bestätigt das auch der Wendler selbst: „Ich sag mal so: Es hat sich bis jetzt noch keine beschwert! Man bringt natürlich Erfahrung mit, das ist ja logisch, wenn man so viele Jahre auseinander ist, so wie wir zwei. Einfühlvermögen und viele Dinge, die erst einmal reifen müssen. Ich glaube, sie ist ganz zufrieden damit.“

Und Laura ergänzt: „Ich glaube, wenn man jemanden liebt, dann genießt man die Zweisamkeiten und bei uns passt das eben.“ Der Sänger und der der Teenager werden ab dem 23. Juli im „Sommerhaus der Stars“ dabei sein und gegen andere Promi-Paare kämpfen.

