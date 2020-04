Michael Wendler: „Ich war noch nie so verliebt wie jetzt“

Seit 1,5 Jahren sind Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) nun schon liiert und verliebt wie am ersten Tag. Michael, der zuvor fast 30 Jahre mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg zusammen war, musst nun feststellen, dass diese Liebe zu seiner Laura viel stärker ist.

„Ich war in meinem Leben noch nie so verliebt wie jetzt, das schwöre ich dir. Ich hab dich so gern, du vervollständigst mich jeden Tag“, schwärmt der 47-jährige gegenüber RTL und ergänzt: „Das ist so wundervoll, dass ich dich habe Schatzi. Als hätte ich dich mein ganzes Leben gesucht und jetzt erst gefunden.“

Quelle: instagram.com

Ups, das muss für seine Ex Claudia ein Schlag ins Gesicht sein, auch wenn sie vor wenigen Tagen verriet, endlich einen neuen Mann kennengelernt zu haben.

„Wir sind auf Go“

Für Michael und Laura ist aber klar, das ist die ganz große Liebe und die beiden wollen so schnell wie möglich heiraten: „Wir sind auf jeden Fall auf Go und wenn alles klappt, wird 2020 noch ein wunderschönes Jahr werden.“

Einen Antrag gab es noch nicht, doch dafür hat der Wendler auch eine perfekte Ausrede parat: „Mit Corona und Co. ist es natürlich schwierig das ganze Ding umzusetzen. Das liegt auch daran, dass alle Juweliere zur Zeit geschlossen haben.“

Übrigens, die Hochzeit soll als Doku ins TV kommen…