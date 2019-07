Michael Wendler: Ist er jetzt eifersüchtig auf Laura?

Freitag, 12. Juli 2019 20:49 Uhr

Michael Wendler steht im Schatten seiner Laura. Er kommt nämlich online nicht so gut an, wie seine Freundin. Der 47-Jährige schwebt bereits seit mehreren Monaten auf Wolke sieben. Obwohl seine Liebste vor der Beziehung noch unbekannt war, hat sie ihn im Netz schon längst überholt.

Das könnte nun für Ärger bei den Turteltauben sorgen. „Man befindet sich jetzt schon im Bereich, wo man Geld verdienen kann und wo auch unzählige Anfragen reinkommen – für jegliche Art von Werbung“, erklärte Laura Müller gegenüber RTL.

„Bei mir meldet sich keiner“

Die 18-Jährige genießt ihr Leben momentan in vollen Zügen und ist mittlerweile sogar zu ihrem Schatz nach Florida gezogen. Dank all der Schlagzeilen und ihren gemeinsamen TV-Auftritten kommt sie ihrem Wunsch nach einer Karriere als Influencerin immer näher. Für Michael Wendler, der die Schülerin erst in das Rampenlicht holte, ist ihr Erfolg in den sozialen Medien wie ein Schlag in die Magengrube: „Es gibt diverse Anfragen für Laura, leider nur für Laura und nicht für mich. Bei mir meldet sich keiner, wie soll man sich da fühlen?”

Quelle: instagram.com

Gerade auf Instagram, hat seine Freundin den Schlagerstar schon lange überholt. Denn: Während Michael 75.000 Personen folgen, hat Laura stolze 130.000 Follower. Dieser inoffizielle Konkurrenzkampf zieht Michael sichtlich runter. „Das wurmt mich auf der einen Seite, weil ich mich so ungeliebt und ungebraucht fühle, aber ich freue mich natürlich für Laura“, so der Wendler.