Michael Wendler ist hin und weg von Lauras Heimat

Michael Wendler ist aktuell in Sachsen-Anhalt und lässt sich von seiner jungen Freundin Laura ihre Heimat Tangermünde zeigen.

Nachdem sie mit ihm um die Welt reiste und ihn unter anderem in sein Domizil in Miami, zu Auftritten nach Mallorca oder zu Terminen in den verschiedensten Ecken von Deutschland begleitete, ist Laura jetzt an der Reihe, Michael ihre Heimat zu zeigen.

Quelle: instagram.com

Es hagelt wieder viel Häme

Die 19-Jährige stammt aus der Kaiser- und Hansestadt Tangermünde in Sachsen-Anhalt und ist jetzt mit ihrem Liebsten zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. „Heute zeigt mir Laura ihre Heimatstadt Tangermünde. Ich bin begeistert von dieser wunderschönen Stadt“, schreibt der 49-Jährige Reality TV-Star unter ein Selfie des Pärchens. Laura scheint sich ebenfalls über den Ausflug in die ostdeutsche Heimat zu freuen.

Quelle: instagram.com

Sie postete in ihrer Story ein Video aus dem Cabrio und lässt so ihre Fans an dem Trip teilhaben. Erst vor wenigen Tagen zogen die beiden ‚Sommerhaus‘-Stars jede Menge Spott auf sich, als sie ein Bild teilten, auf dem sich das Paar küsste. Andere User fanden, der Wendler sähe ganz und gar nicht glücklich aus.

„Das soll ein liebevoller Kuss sein? Also, wenn mein Schatz und ich uns küssen, da ist mehr Leidenschaft dahinter“, lautete das vernichtende Urteil einer Userin. Die neueren Bilder des Paars lassen aber darauf schließen, dass der ‚Sie liebt den DJ‘-Star den Trip mit seiner Freundin durchaus genießt.