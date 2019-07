Michael Wendler kam kurz nach Claudia-Trennung mit Laura zusammen

Dienstag, 2. Juli 2019 09:37 Uhr

Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) waren Montagabend Live auf Instagram und standen ihren Followern Rede und Antwort. Dabei lüfteten sie so einige Details ihrer Beziehung, zum Beispiel wann sie zusammen gekommen sind.

Seit Anfang des Jahres zeigten sich Michael Wendler und Laura Müller zusammen in der Öffentlichkeit, ein paar Wochen später dann das Liebesgeständnis. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und Laura verbringt offenbar viel Zeit bei ihrem Liebsten in Florida. Fans wollten beim Livestream wissen, wie lang die beiden nun schon zusammen sind.

Laura und Michael drucksten zunächst herum, wussten lang nicht, ob sie die Frage beantworten sollen. Zum Hintergrund: Im Oktober letzten Jahres gab Michael Wendler die Trennung seiner langjährigen Noch-Frau Claudia bekannt. Zu dem Zeitpunkt kannten sich Laura und der Schlagersänger offenbar schon.

Seit September oder Oktober zusammen

Nach ewigem Hin und Her antwortet der Wendler auf die Fan-Frage: „Seit September oder Oktober oder so.“ Huch, da hat sich Michael nach der Trennung von Claudia aber nicht viel Zeit gelassen, um mit Laura anzubandeln. Oder er und Claudia waren schon länger getrennt.

Auf die Frage, ob Laura Probleme mit dem Altersunterschied hat, erklärt sie: „Er ist ja kein alter Mann, er ist ein junggebliebener Mann. Viele tun ja so als ob er 80 Jahre alt ist.“ Nein, 80 ist er nicht, nur 29 Jahre älter als Laura…

Übrigens, die feiert am 30. Juli ihren 19. Geburtstag und muss dann nur noch zwei Jahre warten, bis sie in den USA Alkohol trinken darf und Clubs besuchen kann. Laura hat in Deutschland die 12. Klasse abgeschlossen und hat weitere Pläne: „Ich habe die 12. Klasse abgeschlossen in Deutschland, das ist ja noch kein Abitur. Ich werde das Abitur aber nachholen, hier in Amerika.“