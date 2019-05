Michael Wendler: Laura ist das Beste, was ihm passiert ist

Montag, 13. Mai 2019 18:09 Uhr

Michael Wendler (46) und Laura Müller (18) sind so verliebt und zeigen das auch gerne öffentlich. Natürlich bekommt das ungleiche Paar diverse Anfeindungen, doch das stört sie nicht, ihre Liebe weiterhin öffentlich zu zelebrieren.

Nun postete Michael Wendler einen erneuten Liebesbeweis, ein Bild von sich und Laura und schrieb dazu: „Das Beste was mir je passiert ist. Nach der Geburt meiner Tochter – seit langem.“ Auf dem Bild schaut der Schlagersänger selbstbewusst in die Kamera, während Laura ihm einen Kuss zu haucht.

Der Spruch kommt bei seinen Followern nicht gut an, eine schreibt: „Das beste was dir je passiert ist , sollte deine Tochter sein“ oder „Also ich liebe meinen Mann ja auch sehr, aber unsere vier Kinder sind dennoch das beste was mir je passiert ist und an erster Stelle“.

Laura möchte Influencerin werden

Auch Laura postete dasselbe Bild auf ihrem Instagram-Kanal und schrieb dazu: „Ich liebe diesen Mann einfach!“ Sie sagte erst kürzlich, dass sie gerne hauptberuflich Influencerin wäre, dazu bekommt sie von ihren Followern Tipps, wie sie in Zukunft als Influencerin durchstarten könnte, einer schreibt:

Quelle: instagram.com

„Wenn du Influencer werden möchtest, was ich toll finde, muss du auch etwas aktiver werden, mehr Stories über dich und Bilder und nicht immer nur mit dem Wendler, es ist ja toll, aber es wird einfach langweilig.“ Ob Laura das umsetzt?