Michael Wendler & Laura Müller: Wie soll ihr Baby heißen?

Es scheint ernst zu werden bei Michael Wendler (47) und Laura Müller (19). Dass die beiden sich Hochzeit und Kinder vorstellen können, daraus haben sie noch nie ein Geheimnis gemacht und jetzt denken sie anscheinend auch schon über den Namen des Nachwuchses nach.

In ihrer TVNOW-Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ diskutieren die Turteltauben über den zukünftigen Nachwuchs. Der Schlagersänger findet den Namen Tom eigentlich ganz toll, doch die 19-jährige Laura Müller so ganz und gar nicht.

Sie wünschen sich einen Jungen

„Nein, so heißt er nicht“, erklärt Müller und Michael Wendler fragt: „Wie soll er denn heißen?“ „Irgendetwas amerikanisches“, kontert Laura. Zumindest beim Geschlecht sind sich die beiden einig und wünschen sich einen Jungen.

„Ich habe schon Lust auf Jungs, ich würde schon gerne Jungen-Mama sein“, erklärt Laura und auch Michael ist sich sicher: „Mir ist es egal was es wird, Hauptsache der Junge ist gesund.“

