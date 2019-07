Michael Wendler & Laura und ein Antrag im „Sommerhaus der Stars“

Mittwoch, 3. Juli 2019 20:18 Uhr

Ab dem 23. Juli werden Michael Wendler und Teenager Laura im „Sommerhaus der Stars“ als eines der Paare zu sehen sein. Für Laura wird es nach „Goodbye Deutschland“ die erste TV-Sendung in der Prime Time sein. Bekommt seine Laura während der Show einen Antrag?

Michael Wendler und Laura Müller sind seit September 2018 ein Paar, also ist alles noch ganz frisch. Das Pärchen will die Zeit im „Sommerhaus“ nutzen, um sich besser kennenzulernen. Gegenüber RTL sagt der Wendler:„Es ist einer der Gründe, warum wir ins Sommerhaus gehen. Es ist wahnsinnig spannend mit so vielen wildfremden Menschen so viel Zeit zu verbringen und die Spiele zu bewältigen.“

Angst, dass das auch das Aus der Beziehung – wie bei anderen vor ihnen – bedeuten könnte, hat der Sänger nicht: „Ich bin überzeugt, dass uns diese Erfahrung als Paar zusammenschweißen wird. Die anderen Paare werden allerdings irgendwelche Dinge erfinden, um dich nominieren zu dürfen und die werden dann das Haar in der Suppe suchen.“

Kommentar von Laura dazu: „Sicherlich gibt es Paare, die dem Stress nicht standhalten würden, aber ich weiß, dass wir uns auch nach dem Sommerhaus noch in die Augen gucken können. Sollte der Druck zu hoch werden und es Zoff mit den anderen Leuten geben, dann motivieren und unterstützen wir uns gegenseitig.“

Gibt es einen Antrag?

Dann plaudert Michael auch über eine zukünftige Hochzeit und wird konkret: „Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe. Wir haben schon ganz klar darüber gesprochen, dass wir gerne heiraten wollen und ich hätte gerne noch weitere Kinder. Laura fragte schon früh in der Beziehung, ob ich noch Kinder haben möchte, da ich bereits eine Tochter habe. Ich sagte damals sofort, dass das für mich kein Hinderungsgrund wäre.“

Es bleibt also spannend, ob es in der diesjährigen Staffel einen Antrag von Michael Wendler an seine Laura geben wird.

Diese Paare sind noch dabei

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger und Musiker Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32) Schauspielerin Jessika Cardinahl (53, Ottos schöne Kino-Liebe aus „Otto – Der Film“) und Architekt Quentin Parker (65) Die „Love Island“-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28) Die „Goodbye Deutschland“-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (48) Sänger Willi Herren (44) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40) Die „Bachelor in Paradise“-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25)



