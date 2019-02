Michael Wendler: Noch-Frau Claudia musste für Laura ausziehen

Donnerstag, 31. Januar 2019 15:48 Uhr

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Michael Wendler Kontakt zu einer neuen Frau hat, nachdem er sich nach 29 Jahren von seiner Noch-Ehefrau Claudia trennte.

Dann zeigte sich der Sänger mit einer neuen Frau an seiner Seite: Die 18-jährige Laura. Sie besuchte ihn in den Winterferien in seiner Wahl-Heimat Florida und wohnte Berichten zufolge angeblich bei ihm in seiner Villa in Cape Coral.

Problem nur, genau dort residierte wohl auch noch seine Ex Claudia. Die wollte jedoch nicht im Weg stehen und packte kurzerhand ihre Koffer.

Sie ist innerlich zerrissen

Dazu sagte sie gegenüber ‚Bunte.de‘: „Nachdem ich erfahren habe, dass seine neue Begleitung ihn besuchen kommt, habe ich mit Michael einvernehmlich die Vereinbarung getroffen, dass ich mir ein Ferienhaus anmiete. Ich habe dann dort die Zeit verbracht, während die neue Begleitung von Michael in unserem Haus gelebt hat.“

Quelle: instagram.com

Auch wenn Claudia sich nach außen hin ziemlich tough gibt, sagt sie auch: „Wir werden uns scheiden lassen. Ich fühle mich innerlich immer noch zerrissen. Es ist für mich nicht leicht zu verstehen, dass sich mein Leben so verändert hat.“