Michael Wendler sucht nach neuer Immobilie

Donnerstag, 14. Februar 2019 15:01 Uhr

Michael Wendler hat gerade erst seine neue Freundin Laura (18) in Florida begrüßt, die nach vier Wochen Trennung wieder zu ihm geflogen ist. Die Schülerin besucht in Stendal die 12. Klasse. Eine ganz andere Welt, als der Schlagerstar.

Am Flughafen empfing der Wendler seine Teenager-Flamme mit einem Strauß Blumen und ließ sich von einer RTL-Kamera begleiten. Die Seite vip.de berichtete auch schon in der Vergangenheit, dass der Wendler und seine junge Freundin Ende März bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein werden.

Quelle: instagram.com

Nach vier Wochen räumlicher Trennung, verbringen Michael und Laura den heutigen Valentinstag wieder. „Sie ist angekommen, nach gefühlten 90 Stunden Flug. Endlich ist sie hier“, sagt Wendler gegenüber RTL.

Quelle: instagram.com

Der erste Valentinstag

Laura fällt ihm 28 Jahre älteren Freund in die Arme, freut sich sichtlich, endlich wieder bei ihm zu sein. Übrigens mit dabei, seine, nur zwei Jahre jüngere Tochter Adeline (16). Die wird beim Liebesurlaub immer mit von der Partie sein, scheint sich mit der neuen Freundin ihres Vaters gut zu verstehen.

Quelle: instagram.com

„Wir verbringen alle drei zusammen wundervolle Tage in South West“, so Michael. Begleitet wird Laura von dem Reporter Marcus Seesing, der immer hautnah dabei ist. „Es bleibt spannend, die beiden haben sich ja bisher auch nur 18 Tage gesehen“, so Seesing. Er fügt aber auch hinzu: „Außerdem sucht Michael eine neue Immobilie und die beiden feiern ihren ersten gemeinsamen Valentinstag zusammen.“ Ob es ein Liebesnest für Michael und Laura wird?