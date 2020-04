Michael Wendler und Laura: Hochzeit dieses Jahr und dann auch noch im TV

Überraschung, Michael Wendler und Laura Müller wollen noch in diesem Jahr heiraten. Von Hochzeit und einer gemeinsamen Zukunft sprechen die verliebten Turteltauben schon seit Monaten und auch Laura betonte in der VOX-Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“: „Ich bin jetzt 19, das perfekte Alter zum Heiraten.“

Ihr Traum dürfte in Erfüllung gehen, denn wie RTL jetzt bekannt gab, werden Michael Wendler und Laura Müller noch 2020 heiraten. Und alle, die gerne dabei Mäuschen spielen würden, die können das auch ganz offiziell, denn wenn man denkt, es geht kaum noch schlimmer, dann folgt die Hochzeit im TV: RTL, VOX und TVNOW werden die Vorbereitungen sowie den Gang zum Traualtar exklusiv begleiten!

„Der will das auch“

Das dürfte ähnlich wie „Gülcans Traumhochzeit“ aus dem Jahr 2007 ausfallen und ganz viel Fremdscham-Potenzial liefern. Einen Antrag gab es von Michael an seine Laura übrigens noch nicht, aber sie erklärte kürzlich gegenüber RTL:

„Einer Hochzeit, ich glaub, steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch.“ Für die 19-jährige wird es die erste Hochzeit, der Wendler war bereits einmal mit Claudia Norberg verheiratet!