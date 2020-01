Michael Wendler weist Behauptungen seiner Ex zurück

Wer sagt hier eigentlich die Wahrheit? Wieder einmal steht Aussage gegen Aussage. Claudia Norberg, Kandidatin im „Dschungelcamp„, sprach in der Folge vom Dienstagabend über ihr Verhältnis zu ihrem Noch-Ehemann Michael Wendler.

Und der Schlagersänger kam in ihrer Version nicht besonders gut weg, denn Claudia Norberg behauptete gegenüber Sven Ottke (52), Danni Büchner (41) und Marco Cerullo (31) bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Dienstagabend, dass sie nach der Trennung vom Wendler keinerlei Unterstützung bekommen würde.

Sven Ottke ist empört

Ihre Mit-Camper waren empört und Sven Ottke riet ihr: „Das Haus gehört zur Hälfte dir! Nimm dir einen Anwalt! Alleine gehst du baden! Dass du keinen Anwalt hast, verstehe ich überhaupt nicht.“ Einen Anwalt, so behauptete Claudia, habe sie nicht.

Was sagt der Wendler dazu?

Von dem Gespräch im Dschungelcamp bekam natürlich auch Michael Wendler Wind und der war schockiert über die Aussagen seiner Ex und motzt gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung: „Meine Ex lügt schon wieder! Die Behauptung, sie würde keinen Unterhalt bekommen, entspricht nicht der Wahrheit! Seit unserer Trennung 2018 erhält meine Ex wöchentlich mehrere hundert Dollar. Meine Ex bekommt nach der Scheidung außerdem so viel Geld, dass sie bis an ihr Lebensende richtig gut davon leben kann.“

Auch die Aussage, dass Claudia keinen Anwalt habe, sei falsch: „Des weiteren lügt meine Ex bei der Aussage, sie habe keinen Anwalt!“ Sie habe noch von ihm im Jahr 2018 eine Anwältin aus den USA beauftragt. Seit über einem halben Jahr habe sie für sich auch „einen weiteren Anwalt“ eingeschalten. Wendler nannte auch die Namen der beiden Anwälte.

Wer aber sagt jetzt die Wahrheit? Bekanntlich liegt die immer irgendwo in der Mitte…

Eine neue Ausgabe des Dschungelcamps gibt es heute Abend ab 22.15 Uhr bei RTL und anschließend bei TVNow.