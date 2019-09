Michael Wendlers Ex Claudia: „Lachen werde ich über die Beziehung nicht“

In letzter Zeit stand ‚Der Wendler‘ des Öfteren in der Kritik wegen seiner achtundzwanzig Jahre jüngeren Freundin Laura Müller. Nun meldet sich auch seine Ex Claudia Norberg zu Wort.

Die beiden gaben das Ende ihrer Ehe Anfang Oktober letzten Jahres nach rund neunundzwanzig Jahren bekannt. Schon im Januar zeigte sich der Schlagerstar glücklich mit seiner neuen Freundin Laura.

Sie beweist Klasse

Was Claudia davon hält, hat sie im Interview mit dem Onlineportal ‚Promiflash‘ verraten. Im Gegensatz zu vielen anderen gab sie an, darüber keine Witze machen zu wollen. „Lachen werde ich über die Beziehung nicht. Also ich akzeptiere das, das ist Liebe“, sagte die Blondine.

Für sie stellt der Altersunterschied auch kein Problem dar. „Wenn es so ist, dann ist es so. Ich sehe keinen Grund, das zu kritisieren“, fügte sie hinzu. Außerdem gab sie an, ihrer Beziehung mit Michael nicht hinterher zu trauern.

„Ich war mit Michael 29 Jahre zusammen, das ist eine lange Zeit. Er war ein toller Ehemann und Vater und ich war glücklich und das wird sich auch nie ändern.“