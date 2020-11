25.11.2020 15:18 Uhr

Mike Heiter macht verdächtige Andeutungen: Gibt es eine Neue?

Im September gaben Mike Heiter und Elena Miras ziemlich überraschend ihre Trennung bekannt. Obwohl es schon seit einigen Wochen Gerüchte habe, war es für viele Fans ein großer Schock.

Jetzt sind einige Monate vergangen und viele fragen sich, haben die beiden eigentlich schon wieder neue Partner an der Seite? Zumindest Elena Miras hatte immer mal wieder solche Andeutungen gemacht.

Elena spricht offen über einen Neuen

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von Elena wissen: „Hast du jemand, der dir gefallen könnte?“ Darauf antwortet Elena nur sehr kurz und knapp: „Hmmm… ja!“

Scheint also, als ob Elena schon die Augen offen hält und die Fühler ausstreckt. Offiziell bestätigt, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, hat sie bis jetzt aber noch nicht.

Mike deutet etwas an

Nun zieht Mike Heiter, der in der Öffentlichkeit nach der Trennung mehr getrauert hatte als sie, aber nach und bringt die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln.

Er startete eine Instagram-Fragerunde und erklärt direkt ganz offen, dass er längst bereit für etwas Neues sei. Auf die Frage, ob er eine neue Dame in Sicht hat, ließ er lediglich das Schweige-Emoji-Sprechen. Scheint also, als wäre da echt etwas im Busch!

Sie verstehen sich gut

Aber nicht nur über eine mögliche neue Dame in seinem Leben spricht Mike, auch über seine Ex. Ein Fan will wissen, wie er damit klarkommt, dass er Elena immer sieht, wenn er seine Tochter Aylen besuchen geht.

Darauf antwortet er: „Komme gut damit klar, verstehen uns den Umständen entsprechend gut!“ Komisch, noch vor einigen Wochen klang das anders, da zogen die beiden in aller Öffentlichkeit übereinander her. Also doch kein Rosenkrieg zwischen Elena und Mike.

(TT)