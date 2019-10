Miley Cyrus datet wieder einen Mann

Anfang August gaben Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) ihr offizielles Kurzzeit-Ehe-Aus bekannt. Doch bereits kurze Zeit später wurde die US-Amerikanerin knutschend mit Kaitlynn Carter (31) gesichtet. Diese Romanze scheint nun auch vorbei. Cyrus datet jetzt nämlich angeblich wieder einen Mann.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth waren nicht einmal ein Jahr miteinander verheiratet, ehe sie das Aus ihrer Ehe bekannt gaben. Seitdem scheint die 26-Jährige ihrem Ex allerdings keine Sekunde hinterher zu trauern. Bereits wenige Tage nachdem die geplante Scheidung offiziell wurde, knutschte die „Hannah Montana„-Darstellerin die Bloggerin Kaitlynn Carter.

Quelle: instagram.com

Daraus scheint sich aber offensichtlich nichts Ernstes entwickelt zu haben. Die US-Amerikanerin wechselte ihr Beuteschema nun nämlich wieder auf „männlich“. Am 3. Oktober wurde die Sängerin gemeinsam mit Cody Simpson (22) in einem Lebensmittelgeschäft in Los Angeles gesichtet. Das US-Portal „E!News“ berichtet zudem, dass sich die beiden in dem Laden geküsst haben und bezieht sich dabei auf Augenzeugen, die die Knutscherei beobachtet haben sollen.

Kein Unbekannter

Für die „Wrecking Ball„-Sängerin ist Simpson allerdings kein Unbekannter. Im Jahr 2015 enthüllte der Australier in einem Interview, dass er mit der 26-Jährigen gut befreundet sei. „Miley ist eine meiner besten Freundinnen“, so der 22-Jährige damals. Immerhin feierten die beiden Musiker bereits seinen 18. Geburtstag zusammen.

Offensichtlich haben sich da zwei Gleichgesinnte gefunden, denn wie auch Miley ist der Sänger kein Kind von Traurigkeit. Nach dessen Trennung von Supermodel Gigi Hadid (24) datete er zunächst Clair Wuestenberg, ebenfalls ein Model. Nun ist er aber in die Fänge der Schauspielerin geraten. Bleibt abzuwarten wie lange die Romanze hält. Die Bilder der beiden gibt es übrigens hier zu sehen.