Miley Cyrus feiert Weihnachten mit der Familie – und ihr Neuer ist dabei

Es scheint wohl wirklich ernst zu werden bei Miley Cyrus (27) und ihrem angeblichen Lover Cody Simpson (22). Denn nachdem die beiden Turteltauben schon gemeinsam Thanksgiving feierten, verbrachte ihr Neuer jetzt auch das Weihnachtsfest gemeinsam mit der Cyrus-Familie.

Das zeigt nun der neuste Schnappschuss, den die „Wrecking Ball“-Sängerin auf ihrem Instagram-Profil hochlud. Dazu die etwas verstörenden Weihnachtsgrüße von „Amerikas dysfunktionalster Familie“.

Quelle: instagram.com

Ein heißes Twerk-Tänzchen

Auch der junge Australier nutzte die Fotoplattform um seine Fans an seinem privaten Weihnachtsgeschehen teilhaben zu lassen. So zeigte er in seiner Insta-Story sein Geschenk für Miley: eine goldene Totenkopf-Kette. (Na, wem’s gefällt ..). Dazu schrieb er: „Museums-Qualität für meine Queen.“

Die schien sich über die etwas plump aussehende Kette aber gefreut zu haben, denn etwas später in Codys Insta-Story legte die Beschenkte ein heißes Twerk-Tänzchen hin. Dabei schien sie sogar seine Kette um den Hals zu tragen. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!