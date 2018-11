Miley Cyrus kleiner Bruder wird heiraten

Samstag, 24. November 2018 20:51 Uhr

Bei Familie Cyrus scheint in diesem Jahr gar nicht so schlecht zu laufen mit dem Glück bzw. Glücklich-Sein. Kürzlich feierte Sängerin Miley ihren Geburtstag, umgeben von all ihren Liebsten – ihrem Verlobten Liam Hemsworth, Papa Billy Ray Cyrus und ihrem kleinen Bruder Braison. Und genau an diesem Tag entschied sich letzterer seiner Freundin Stella McBride einen Heiratsantrag zu machen. Aaaw, ein Antrag im Kreis der Familie!

„Sie hat Ja gesagt. Mein Leben hat sich dieses Jahr auf so erstaunliche Weise verändert. Aber das Erstaunlichste war, sie kennenzulernen und sich in sie zu verlieben“, so der 24-Jährige am gestrigen Freitag auf seinem eigenen Blog. „Ich liebe dich von ganzem Herzen und kann es nicht erwarten, dich zu heiraten“.

Cyrus, der als Model und Schauspieler tätig ist, postete zu dem süßen Text ein Knutsch-Foto von sich und seiner Liebsten, die ganz stolz ihren Ring präsentiert. McBride, die dafür zuständig ist Verkauf und Vertrieb visuell zu vermarkten, postete das selbe Foto auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: „Liebe meines Lebens – nichts hat mich glücklicher gemacht, als dir für immer mein Ja zu geben. Du bist die süßeste Seele und ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu sein…“

Braison bat um die Hand seiner Freundin übrigens mit einem recht auffälligen, ungewöhnlichen Ring – einem Opal anstelle eines Diamanten und ein goldenes Band, das ihn umschließt wie eine Rebe mit zarten Blättern. Das frisch verlobte Pärchen ist übrigens noch nicht mal ein Jahr zusammen. Das geht ja schnell!

Mileys Bruder, der auch Musiker ist und außerdem in Filmen wie „Heels and Docs“ mitspielte packte übrigens noch jede Menge anderer kitschig-süßer Pärchenfotos auf seinem Instagram-Account, die seine Liebe zu der jungen Frau – die er auch als seine „beste Freundin“ bezeichnet – zeigen sollen. Dutzende Fans hinterließen Kommentare zu der tollen Ankündigung, gratulierten dem Paar und viele beglückwünschten Stella zu dem „umwerfenden“ Verlobungsring.

Papa Billy Ray postete ein zuckersüßes Familienfoto vom Geburtstag seiner berühmten Tochter und schrieb dazu: „Danke für diesen Moment. Liebe und Frieden für alle“.

Hinter diesen Worten steckt sicherlich noch mehr als der Glückwunsch zur Verlobung. Miley und ihr Verlobter Liam haben kürzlich ihr Haus in Malibu im verheerenden Woolsey-Feuer verloren, das mehr als 1.600 Häuser zerstörte und mindestens drei Menschenleben forderte. Am 13. November postete Hemsworth ein Bild, das die Asche-Reste des Hauses und riesige übrig gebliebene Buchstaben, die das Wort „Love“ formen, zeigt.

