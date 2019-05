Miley Cyrus: Kündigt sie hier eine Schwangerschaft an?

Mittwoch, 8. Mai 2019 15:39 Uhr

Miley Cyrus (26) ist seit Dezember mit ihrem Langzeitfreund Liam Hemsworth (29) verheiratet und eigentlich könnte jetzt nur noch ein Baby diese Liebe krönen, die im Sommer 2009 am Set des Films „Mit dir an meiner Seite“ begann. Nun postete Miley ein Bild bei Instagram und ihre Follower rätseln: Ist die Schauspielerin etwa schwanger?

Auf dem Bild sieht man Miley Cyrus und Liam Hemsworth am Abend der MET Gala. So weit, so gut, doch das Bild versah sie mit der Bildunterschrift: „Mama & Papa“. Selbstverständlich hinterließ sie bei Fans und Followern ratlose Gesichter mit ihrem kryptischen Text.

Quelle: instagram.com

Ein Follower schrieb: „Das wäre der richtige Zeitpunkt etwas zu sagen“ oder „Ist das ein Anzeichen für etwas Miley?“ Der Post kam nur kurz nachdem Liam in einem Interview mit dem „GQ“-Magazin bekanntgab, sich 20 Kinder zu wünschen. Er fügte aber auch hinzu: „Wir könnten jetzt kein Baby in unser Haus bringen. Aber eines Tages werden wir wissen, wird der richtige Zeitpunkt sein. Aber momentan? Vorerst nicht. “