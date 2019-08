Miley Cyrus: So sehr leidet sie unter der Trennung von Liam Hemsworth

Miley Cyrus leidet unter der Trennung von Liam Hemsworth. Die 26-jährge Sängerin und der ‘Die Tribute von Panem – The Hunger Games‘-Darsteller gaben letztes Wochenende ihre Trennung nach nicht mal einem Jahr Ehe bekannt.

Seitdem wurde Miley Cyrus gut gelaunt im Urlaub in Italien gesichtet, wie sie offenbar ihr frisches Single-Dasein genießt. Doch ein Bekannter verriet nun gegenüber dem ‘People‘-Magazin, dass die Musikerin durchaus an dem Liebes-Aus zu knabbern hat: „Miley ist okay, aber ich kann dir versprechen, dass sie nicht 100 Prozent glücklich ist. Sie hat [seit der Trennung] nicht mehr mit Liam gesprochen.“

Kurz nach der Bekanntgabe der Trennung am Samstag (10. August) sah man sie, wie sie mit Kaitlynn Carter, einer Freundin, die gerade ihre eigene Trennung von Ehemann Brody Jenner verarbeitet, Küsse austauscht. Über die Beziehung der beiden meinte der Vertraute: „Miley fühlt sich Kaitlynn sehr nah. Es ist eine romantische [Beziehung], aber auch eine freundschaftliche. Sie gehen zurzeit durch eine ähnliche Situation durch und kommen sich dadurch näher.“