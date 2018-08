Miriam Höller wieder verliebt

Freitag, 10. August 2018 12:45 Uhr

Miriam Höller hat einen neuen Freund. Das Model ist wieder glücklich verliebt. Nach den schweren Schicksalsschlägen in den vergangenen Jahren hat die schöne Blondine endlich wieder Grund zum Strahlen: Ein neuer Mann hat ihr Herz erobert. Bei dem Glücklichen handelt es sich um den Kanadier Nate, den Miriam vor einigen Jahren über gemeinsame Freunde kennengelernt hat.

Damals war sie noch mit ihrem damaligen Lebensgefährten Hannes Arch liiert, der im September 2016 bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Nur kurz davor hatte sich die Moderatorin bei einem Shooting auch noch beide Beine gebrochen – es begann eine dunkle Zeit für den Star. Auf Instagram lässt die 31-Jährige ihre Fans an ihrem neuen Liebesglück teilhaben.

„Wer motiviert dich, weiter zu machen, an Tagen, an denen du nicht strahlst und vergessen hast, wie schön das Leben ist? Das Wichtigste in schweren Lebensphasen sind wohl die Menschen, die dir das Kinn anheben und deinen Blickwinkel zum Horizont ausrichten, wenn du mal wieder in den Boden starrst. Nate tat genau das und tut es manchmal noch immer, obwohl er auf der anderen Seite der Welt ist“, schwärmt sie über den neuen Partner an ihrer Seite.

Quelle: instagram.com

„Worauf soll ich warten“

Die Stuntfrau habe lange gezögert, sich auf Nate einzulassen: „Manche kennen das Gefühl sicher, wenn aus Freundschaft auf einmal mehr wird und du es lange nicht hast kommen sehen, weil du gar nicht auf der Suche warst. Aber ich habe viel zu lange überlegt. Das Wertvollste, was wir nun mal im Leben haben, ist die Zeit und worauf soll ich warten?“ Es gebe immer noch Augenblicke, in denen sie „wütend und fassungslos aufs Leben schimpfe“. Miriam fügt hinzu: „Aber deswegen ist Nate der Held meiner Geschichte, mit allen anderen Menschen, die mir immer wieder den Spiegel vorgehalten und mir meine Kraft bewusst gemacht haben.“