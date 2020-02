Mirja du Mont: Ihre Tochter dürfte sich niemals mit dem Wendler treffen

Für Mirja du Mont, die schöne Ex-Ehefrau des Schauspielers Sky du Mont, wäre es ein absolutes No-Go, wenn ihre 18-jährige Tochter Michael Wendler daten würde.

Das ehemalige Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Tara, die fast im gleichen Alter wie die 19-jährige Laura Müller ist, denn die Freundin vom Wendler ist nur ein paar Monate älter.

Quelle: instagram.com

„Ich finde ihn schlimm“

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des ‚Iqos Store‘ in Berlin enthüllte die Verflossene von Sky du Mont gegenüber ‚Promiflash‘ nun: „Wie der sich produziert, wie der sich toll findet – der spricht von sich selbst in der dritten Person! ‚Der Wendler ist da‘, was ist denn das?“, zieht die blonde Schönheit über ihn her.

Für Mirja wäre es der reinste Albtraum, wenn die 18-Jährige mit dem Schlagerstar eine Beziehung eingehen würde. Der Grund dafür sei für die 44-Jährige jedoch nicht der gewaltige Altersunterschied, schließlich trennten Mirja und Sky einst ebenfalls 29 Jahre, sondern tatsächlich der Charakter des Musikers: „Der ist mir so unangenehm. Der ist schlimm! Ich finde den ganzen Mann so schlimm“, regte sich die Blondine auf. Der Wendler kann es eben nicht jedem recht machen.