Mirjam Weichselbraun: Baby Nr. 2 in Sicht

Dienstag, 26. Februar 2019 22:17 Uhr

Mirjam Weichselbraun ist wieder schwanger. Die 37-Jährige wird zum zweiten Mal Mama – das verkündete die Moderatorin nun mit einem lustigen Post auf ihrem Instagram-Account. Weichselbaum zieht bereits mit ihrem Freund, dem Manager Ben Mawson, die sechsjährige Maja groß.

Nun freuen sich die beiden darüber, ihre Familie bald zu vergrößern. Auf der Fotosharing-Website teilte die Österreicherin nun die frohe Botschaft mit ihren Fans. „Endlich haben unsere Spieleabende wieder einen Sinn. ‚Mensch ärgere dich nicht‘ macht zu viert einfach mehr Spaß. Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr eine/n vierte/n Spieler/in in unserer Familie begrüßen werden“, schreibt die hübsche Blondine freudig neben ein Foto, das ein ‚Mensch ärgere dich nicht ‚-Spielbrett zeigt.

Quelle: instagram.com

Geschlecht verrät sie noch nicht

Ob der Familienzuwachs ein Junge oder ein Mädchen werden wird und in welchem Monat sie bereits schwanger ist, ließ das sympathische TV-Gesicht noch offen. Wir dürfen also gespannt sein, ob sie demnächst Weiteres zu ihrer Schwangerschaft offenbart. Gemeinsam mit ihrem Freund und der gemeinsamen Tochter lebt die ehemalige Viva Plus-Moderatorin in London.