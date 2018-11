Mit ihm feierte Khloe Kardashian Halloween

Donnerstag, 1. November 2018 11:16 Uhr

Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) feiern gemeinsam Halloween.

Das Paar schien am Mittwoch (31. Oktober) bester Laune, obwohl immer noch unklar sein soll, ob der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star wirklich eine Zukunft mit dem 27-jährigen Basketballer plane, nachdem dieser vor einiger Zeit von Paparazzi beim Fremdgehen erwischt wurde. Trotzdem machten Khloe und Tristan fleißig Schnappschüsse von ihrer kleinen Tochter True, die sie dazu in eine Reihe von süßen Kostümen steckten.

Quelle: instagram.com

Wie geht es weiter?

Neben ein Foto, auf dem Tristan seine süße Tochter in die Luft hält, schreibt er: „Scheinbar weiß ich nicht, wo die Kameralinse ist.“ Ein weiteres Foto untertitelte er simpel mit „Happy Halloween“. Obwohl die ‚Revenge Body‘-Moderatorin erst kürzlich gemeinsam mit Tristan bei einem Basketballspiel gesehen wurde, ist immer noch nicht klar, ob es Khloe auf Dauer nicht doch zurück zu ihrer Familie nach Los Angeles zieht.

Quelle: instagram.com

Ihre Tochter sei beiden bei der Entscheidung besonders wichtig, verriet ein Bekannter kürzlich: „Khloe und Tristan arbeiten noch immer an ihren Problemen, aber was auch immer sie für die Zukunft entscheiden, es wird das Beste für ihre Tochter True sein, das ist sicher.“