Moe Phoenix ist Vater geworden

Deutsch-Rapper Moe Phoenix ist gerade Vater eines Sohnes geworden. Der „Aicha“-Interpret verkündete die Baby-News gerade über Instagram und postete dabei gleich das erste Foto mit dem Baby.

Am 31. Januar kam Lyon um Punkt 9.24 zur Welt, wie er zu dem Bild schrieb. Damit bekam Noa einen kleinen Bruder, denn für den Rap-Star ist es bereits das zweite Kind.

Quelle: instagram.com

Neues Album steht an

Den Einjährigen präsentiert der Künstler regelmäßig seinen Followern. Gut vorstellbar, dass er also bald auch das Gesicht des Neugeborenen zeigt. Über die Mutter der Kinder ist jedoch öffentlich nichts bekannt. Der „Bist du Real“-Sänger hat allerdings bald nicht nur privat was zu feiern. Am 28. Februar erscheint seine neue Platte „Nur ein Grund.“

Quelle: instagram.com