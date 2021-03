Nach Trennung von Ennesto Monté: Danni Büchner stellt Insta-Profil auf privat

Glomex

17.03.2021 13:22 Uhr

Danni Büchner und Ennesto Monté haben Schluss gemacht. Das machte der Ex kürzlich via Instagram öffentlich. So reagiert Daniela auf das Liebes-Aus.

Lange hat die neue Liebe nicht gehalten, denn nach einigen wirren Nachrichten und Getuschel auf Social Media steht fest: Ennesto Monté und Danni Büchner haben Schluss gemacht.

Liebes-Aus auf Instagram

Das machte Ennesto kürzlich via Instagram öffentlich. Auch Danni meldet sich bei Instagram zu Wort – allerdings eher mit Taten. Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video.