Natascha Ochsenknecht will keinen Sportler mehr: „Damit bin ich durch“

Seit rund einem Jahr ist Natascha Ochsenknecht (55) jetzt schon Single. Zuvor datete sie den langhaarigen Oliver Schumann, die Liebe hielt in etwa ein Jahr. Zwischen 2009 und 2017 war sie in einer mehrjährigen On-Off-Beziehung mit Umut Kekilli.

Obwohl Natascha Ochsenknecht als Single momentan glücklich ist, schließt sie natürlich nicht aus, sich wieder neu zu verlieben. Doch sie weiß, was sie auf keinen Fall will und das ist einen Sportler oder Schauspieler: „Ich brauche was Seriöses. Damit bin ich durch. Die haben alle eine Schraube locker. Das brauchen wir alle nicht“, so das Ex-Model im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“.

Sie will einen Steuerberater

Stattdessen hat Ochsenknecht einen eher unglamourösen Berufsstand im Auge: „Eigentlich bin ich ja Spießer. Deshalb habe ich mir gedacht: Steuerberater ist jetzt wirklich nicht so verkehrt.“ Deren Vorteile liegen für sie auf der Hand: „Die sind so angenehm ruhig und die hören dir konzentriert zu.“

Ein paar Bonus-Features darf der zukünftige Mann an ihrer Seite aber dennoch haben: „Ich finde ja bodenständige Männer toll, die mal eben das Kaminholz mit der Hand hacken und dann auch eine sensible Seite haben, aber auch geil im Anzug aussehen.“

