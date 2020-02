Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62) haben doch geheiratet, aber…

Haben sie, oder haben sie nicht? Vor wenigen Tagen überraschte Model Nathalie Volk (23) mit romantischen Bildern von sich und ihrem älteren Verlobten Frank Otto (62) die annehmen ließen, dass die beiden sich zwei Jahre nach der Verlobung getraut haben.

Es hagelte zahlreiche Glückwünsche zur Hochzeit. Ein Tag später ruderte der 62-jährige Medienunternehmer aus Hamburg zurück und erklärte auf Facebook: „Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen!“

Das sagt ihre Mutter

Ja was denn nun? Jetzt folgt die nächste Wende, denn Nathalie Volk erklärte via Instagram, dass die beiden sehr wohl geheiratet haben, aber eben nicht in Deutschland: „Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche! Da es ja zu etwas Verwirrung gekommen ist: In Deutschland wird die offizielle Heirat bald nachgeholt.“ Aha.

Als wäre jetzt die Verwirrung nicht schon groß genug, kommt Nathalies Mutter um die Ecke und gibt ebenfalls ihren Senf dazu: „Nathalie ist sehr glücklich. Sie hat mich wissen lassen, dass die Hochzeit in Tennessee schön verlaufen ist. Offiziell sind die beiden noch nicht in Deutschland verheiratet, das wird aber bald nachgeholt“, so Mutter Viktoria gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Heißt also, die Ehe muss in Deutschland beim Standesamt noch eingetragen werden! Wir dürfen uns also auf eine weitere Trauung freuen…