Niall Horan: Darum hat ihm Arabella Chi einen Korb gegeben

Niall Horan konnte bei Arabella Chi wegen seiner Größe nicht punkten. Die 28-Jährige ist in Großbritannien vor allem für ihre Karriere als Model und für Auftritte in Formaten wie „Love Island“ bekannt und war zudem in Blockbuster-Filmen wie „Wonderwoman“ und „Justice League“ zu sehen.

Da kann sie wohl auch ein international berühmter, irischer Sänger offenbar nicht beeindrucken. Nach ihrer Trennung von Wes Nelson soll Niall die Blondine kontaktiert haben, doch sie war offensichtlich nicht interessiert.

Er ist nicht der Richtige

Im Gespräch mit der Zeitung „The Sun“ hat Arabella nun nämlich verraten: „Niall war plötzlich in meinen Nachrichten, als ich anfing, mit Wes auszugehen, und dann sofort wieder, als wir uns trennten. Ich habe noch einer Freundin geschrieben, dass das ja nicht lange gedauert habe.“

Trotzdem könne der sympathische Musiker bei der Influencerin nicht landen. „Normalerweise liebe ich diesen irischen Akzent, aber Niall ist einfach nicht mein Typ. Ich bin 1,78m groß. Er war ein totaler Gentleman, aber wenn es um Liebe geht, ist er nicht der Mann für mich. Und ich würde ihm niemals einfach nur schreiben, weil er Niall von One Direction ist.“ (Bang)